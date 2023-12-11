"ضاع عمرنا واحنا بنكسر القفل" .. طريقة عبقرية ومجربة لفتح القفل في ثواني لو مفتاحك ضاع منك .. استخدمها في الحلال بس

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بدون سحر خدعة بها يمكن فتح القفل بدون مفتاح حيث نعاني كثيرا من نسيان مكان وضع المفتاح خاصة للأشياء المهمة داخل المنزل، فلكل منا بعض المتعلقات الشخصية الثمينة مثل الذهب والمجوهرات والمستندات الخاصة وغيرها والتي نحرص على وضعها في مكان آمن، ولذلك نستخدم القفل للتأكد من عدم تعدي الآخرين عليها أو سرقتها ومع ذلك قد يضيع المفتاح أو ننسي مكانه ونضطر لكسر القفل، ونقدم اليكم خلال سطور المقال حل سحرى لفتح القفل بدون مفتاح.

خدعة سحرية لفتح القفل باستخدام مشبك الورق