مرحب شهر الصوم.. موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2024

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يترقب المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، موعد أول أيام شهر رمضان الفضيل، الذي تتميز أيامه بنفحات وبركات، ويسعد الجميع بقدوم شهر الصيام صغارًا وكبارًا، حيث يجتمع أفراد العائلة على مائدة واحدة خلال الإفطار والسحور، ويأمل المسلمون أن يتقبل الله أعمالهم في شهر من أفضل مواسم العبادة، قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «إنَّ لربِّكم في أيَّام دَهْركم نفحات، فتعرَّضوا لها، لعلَّ أحدَكم أن تُصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدًا» [رواه الطبراني]، ولا سيما أن الله خص هذا الشهر بنزول الوحي بالقرآن الكريم، قال تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ} [البقرة – آية 185]، ونوضح لقرائنا الأعزاء مواعد أول أيام شهر رمضان الفضيل 2023م، وموضوعات أخرى ذات صلة.

تتوق نفوس جميع المسملين في مختلف بلاد العالم، لسماع أول آذان للمغرب في شهر رمضان الفضيل، ليتسنى لهم استئناف تناول الطعام والشراب، وغيرها من الأمور التي حرمها الله على الصائمين، قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: آية 187]، ووفق الحسابات الفلكية فإن أول أيام شهر رمضان الفضيل للعام الهجري 1445هـ، والعام الميلادي 2024م، سوف يكون يوم الاثنين 11 مارس من العام الجديد.

فضل صيام شهر رمضان

لصيام شهر رمضان فضل عظيم، ولا سيما أنه ركن من أركان الإسلام الخمس، قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان» [رواه البخاري ومسلم]، ومن فضائل صيام شهر رمضان:

يقي من عذاب النار – روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «الصوم جنة يستجن بها العبد من النار».

يكسر ثوران الشهوة ويهذبها – عن بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء».

من أسباب دخول الجنة – قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «إن في الجنة باباً يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم».

يشفع الصيام لصاحبه يوم القيامة – عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيُشفعن».