«ظهور كردفان من جديد».. ظهور لأغرب زرافة في العالم يشعل مواقع التواصل الأجتماعي في مصر!!.. الوحيدة بالعالم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مواقع التواصل الاجتماعي تصدرت الترند بنشر مقطع فيديو يظهر زرافة فريدة تنتمي إلى سلالة نادرة، حيث وصفت بأنها إحدى أغرب الزرافات على الإطلاق الزرافة الفريدة تنتمي إلى سلالة زرافة كردفان الأفريقية، وهي فئة مهددة بالانقراض تعد من الأنواع النادرة في العالم قام الفنان محمد عمر، المعروف بلقب “بلانة”، بتوثيق هذه الزرافة النادرة خلال زيارته لها، حيث نشر فيديو على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي في الفيديو، يُظهر “بلانة” عملية إطعام الزرافة بالخضروات ويشرح تجربته الفريدة يُشير إلى أن أصول هذه الزرافة تعود إلى إفريقيا الوسطى، بما في ذلك الكاميرون وتشاد، وتواجه التهديد بالانقراض نتيجة للصيد غير المشروع وتدمير المواطن الطبيعية.

لسوئ الحظ هذه الزرافة مهددة بالأنقراض

أثارت هذه الزرافة دهشة العديد من المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قاموا بتداول الفيديو وعبروا عن إعجابهم بجمالها وندرتها رد المستخدمون بتفاعل إيجابي مع ظهور هذه الزرافة، معبرين عن حبهم للحيوانات ودعمهم للحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة البرية في العالم تعكس هذه التجربة الاهتمام المتزايد بحماية الحياة البرية والأنواع المهددة بالانقراض وفي هذا السياق، قال محمد عمر: “يجب أن نزيد من الوعي حول هذه القضايا البيئية المهمة ونستغل هذه الفرصة لزيادة التوعية بأهمية حماية الحياة البرية والحفاظ على التنوع البيولوجي”.

عمر الزرافة في المتوسط

متوسط عمر الزرافة في البرية يكون حوالي 20-25 عامًا ومع ذلك، يمكن أن يتأثر عمرها بعوامل مثل الظروف البيئية، وجود التهديدات من الصيد غير المشروع وفقدان المواطن الطبيعية في الأسر، حيث يتم توفير رعاية مستمرة، يمكن للزرافة العيش لفترة أطول من ذلك، وقد تصل إلى 25-30 عامًا أو أكثر تبعًا للظروف وجودة الرعاية.