دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ضع القرنفل مع زيت الزيتون ليلة واحدة قبل النوم علي هذه المناطق من جسمك ولن تستغني عنها طيلة حياتك .. إليك طريقة التحضير!، يعتبر الشعر جزءًا هامًا من جمال الإنسان، ومن المهم العناية به والحفاظ عليه، ومن منطلق الاهتمام بالعناية بالشعر، يبحث الكثيرون عن الوصفات الطبيعية التي تساهم في تحسين صحة الشعر وتغذيته، ومن بين هذه الوصفات، يبرز استخدام زيت الزيتون والقرنفل لتطويل وتكثيف الشعر.

إذا كنت تعانين من مشكلة تساقط الشعر أو رغبت في تطويله وتكثيفه، فإن استخدام القرنفل مع زيت الزيتون قد يكون الحل الأمثل لك، فيعتبر زيت الزيتون مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن التي تعزز نمو الشعر وتغذي فروة الرأس، أما القرنفل فهو يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتحسن دورة الدم في فروة الرأس. طريقة تحضير زيت الزيتون مع القرنفل المكونات: ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. عيدان من القرنفل. زيت جوز الهند. ملعقة صغيرة من النشا. طريقة عمل الوصفة: قومي بتحضير الوصفة في وعاء صغير، حيث تأخذين ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

ضعي في الوعاء الزيت المحتة، ثم أضيفي عيدان من القرنفل معه، وقلبيها جيداً.

أضيفي بعض زيت جوز الهند مع ملعقة صغيرة من النشا، واخلطي المكونات حتى تحصلي على خليط متجانس.

بعد أن تكونين قد أعددتي الوصفة ومزجتي المكونات، يتوجب عليك تدليك فروة الرأس بلطف بالخليط المحضّر، وتوزيعه على شعرك بشكل متساوي.

يُفضل وضع قبعة دش أو منشفة دافئة للحفاظ على الخليط وتعزيز امتصاص الشعر للعناصر الغذائية الموجودة في الوصفة.

اتركي الخليط على شعرك طوال الليل ليتغلغل الزيت والقرنفل في فروة الرأس وشعرك، وبالتالي تحقيق تأثيراتها الإيجابية.

وفي الصباح قومي بغسل شعرك جيداً باستخدام الشامبو والبلسم. فوائد القرنفل وزيت الزيتون للشعر القرنفل: يحتوي على مضادات الأكسدة والمواد المضادة للبكتيريا التي تساعد في تنظيف فروة الرأس وتحفيز نمو الشعر. كما أنه يعتبر منشطًا لفروة الرأس ويعزز تدفق الدم إلى الجذور.

زيت الزيتون: يحتوي على فيتامين E وأحماض دهنية مفيدة لتغذية فروة الرأس وتقوية الشعر من الجذور.