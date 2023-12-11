«معجزة محدش يتوقعها»..هل تعلم ماذا يحدث لهاتفك عند تفعيل وضع الطيران؟!.. اللي بيعمله ما يخطرش على البال أبداً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح الهاتف المحمول أحد أساسيات الحياة اليومية في كل منزل، وفي كل مكان عمل، وفي كل مكان عام، من خلال البحث في مكونات الهواتف الذكية وما تحتويه لخدمة الإنسان وتسهيل واستكمال المهام، يحتوي على العديد من الميزات، بما في ذلك ميزة وضع الطائرة، والتي تُستخدم عند ركوب الطائرة أثناء السفر لإيقاف المكالمات واستقبال وإرسال الرسائل، ولكن هذا اعتقاد خاطئ بين الجميع، وهناك العديد من المزايا لهذه الميزة التي سنستعرضها بالتفصيل في هذا المقال.

هل تعلم ماذا يحدث لهاتفك عند تفعيل وضع الطيران؟!