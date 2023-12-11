دوت الخليج - كتب احمد صلاح - جنني جوزك ليلة الخميس.. ضعي القرنفل في هذا المكان خمس دقائق قبل النوم وشاهد النتيجة المفاجئة.. طريقة التحضير، مع تزايد الاهتمام بالعناية بالجمال والبشرة، أصبحت النساء يبحثن عن وصفات طبيعية لتطويل وتكثيف الشعر والحفاظ على جمال بشرتهن في نفس الوقت، ومن بين المكونات الطبيعية الفعالة في هذا المجال هو القرنفل وزيت الزيتون.

يُعتبر القرنفل من التوابل القيمة التي تحتوي على العديد من الخصائص العلاجية والجمالية، يحتوي القرنفل على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الشيخوخة المبكرة وتحافظ على صحة البشرة، كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات مما يجعله مثالياً لعلاج مشاكل فروة الرأس مثل قشرة الرأس وتساقط الشعر.

أما زيت الزيتون فهو معروف بفوائده العديدة للبشرة والشعر، فهو يحتوي على فيتامين E وأحماض دهنية أساسية تساعد في ترطيب وتغذية البشرة وتقويتها، كما أن زيت الزيتون يساعد في تطويل الشعر وتقوية فروة الرأس مما يمنح الشعر لمعاناً وقوة.

وبالتالي، يمكن استخدام مزيج من القرنفل وزيت الزيتون للحصول على فوائد مذهلة للبشرة والشعر، إليك وصفة بسيطة يمكنك استخدامها في روتين العناية اليومي:

قومي بمزج 2-3 ملاعق صغيرة من القرنفل المطحون مع 3-4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ضعي الخليط على فروة رأسك وافركيه بلطف لمدة 5-10 دقائق.

اتركي القناع لمدة 30-45 دقيقة قبل غسله بشامبو وبلسم الشعر.

كرري هذه العملية مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج مذهلة.

علاوة على ذلك، يمكن استخدام خليط القرنفل وزيت الزيتون للبشرة من خلال مسحها على البشرة بلطف وتركها لمدة 15-20 دقيقة قبل غسلها بالماء الفاتر، ستلاحظين فوراً نعومة البشرة وترطيبها بشكل ملحوظ.

في النهاية من الواضح أن القرنفل وزيت الزيتون يعتبران مكونين مثاليين لعناية الجمال بالشعر والبشرة، اجعليهما جزءاً من روتين العناية اليومي واستمتعي بنتائجهما المذهلة.