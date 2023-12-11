جربيها فورًا.. أقوى وصفة لتنظيف عيون البوتجاز المحروقة وإزالة الدهون وسواد السنين بدون دعك أو فرق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نجد أن عيون البوتاجاز التي تتراكم عليها الدهون والأوساخ بشكل كامل يؤدي إلى عدم عملها بشكل جيد وعندما تقوم ربة المنزل بإشعالها تلاحظ أن حرارة النار بطيئة، لذلك قامت الكثير من هؤلاء بالبحث عن طرق تساعد على التخلص من الدهون والبقع الموجودة على عيون البوتاجاز واستطعنا أن نجد وصفة سحرية تساعد على التخلص من تلك الدهون من أول استخدام وسوف نوضح لكم طريقة تحضير الوصفة من خلال هذا المقال.

وصفة تنظيف عيون البوتاجاز

تتكون الوصفة من عدة مكونات بسيطة توجد داخل كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال الآتي:

كوب أمونيا.

كوب ماء مغلي.

كيس بلاستيك

طريقة تحضير الوصفة تحضر الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة ويمكن للجميع استخدامها بكل سهولة ونوضح خطوات الاستخدام فيما يأتي:

نحضر الكيس البلاستيك ونقوم بوضع به عيون البوتجاز.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الأمونيا السائلة عليها ثم نقوم بغلق الكيس بشكل جيد ونتركها لمدة يومين.

ثم بعد ذلك نأخذ عيون البوتجاز ونقوم في بوضعها في الماء المغلي.

ثم بعد ذلك نحضر قطعة السلك المواعين ونقوم بغمسها بسائل التنظيف.

سوف نلاحظ التخلص من جميع البقع والدهون المتراكمة على عيون البوتاجاز من أول استخدام للوصفة.

للنصيحة يجب أن نقوم بمسحها بشكل يومي بواسطة فوطة بعد الانتهاء من الأعمال اليومية، كما يجب مسح أي بقع أو دهون توجد على عيون البوتجاز فور نزولها.