ياريتني جربتها من زمان.. حطي الكمامة ورا الثلاجة وشوفي بنفسك النتيجة..فكرة عبقرية الكل هيسألك عليها

وضع الكمامة وراء الثلاجة

فقط نحتاج إلى الآتي:

عدد كمامة واحدة.

أي زجاجة من العطر الخام المتميز .

طريقة الاستخدام:

في البدايه نقوم باحضار الكمامه ونقوم بتجهيزها من خلال رشها بالمعطر الذي نحبه هذا من كافه الجوانب المختلفة، وتلك الرائحة، يمكنها أن تقوم بمنح رائحه مميزة وجميلة وعطرة للثلاجة.

بعدها نقوم بوضع الكمامة خلف الثلاجة نقوم بلصقها خلف الثلاجه بكل سهوله وهذا بدوره سوف يحد من أي روائح كريهة موجودة في المطبخ أو أي روائح في الثلاجه، وبهذا تحصل سيدة المنزل، على رائحة ممتازة بدون جهد ولن تعاني من روائح كريهة.

طرق للتخلص من الروائح الكريهة بالثلاجة

أولا يمكن استخدام الليمون للتخلص من أي رائحة كريهة موجودة في الثلاجه من خلال وضع شرائح الليمون في أماكن مختلفة بالثلاجه، وهذا سوف يجعل رائحه الثلاجه منعشة وتأخذ رائحة الليمون الطيبه.

ثانيا يمكن أن يتم وضع قطعه من الفحم في باب الثلاجه، وهذا بدوره يقوم بالتخلص من أي رائحة كريهة موجودة في الثلاجه، وتلك الطريقه متبعه منذ قديم الزمان