هتبقى ملكة جمال.. وصفة زيت الزيتون وقشر البطيخ هترجعك بنت 18 سنة جربيها ومش هتبطلي تعمليها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - غالبًا ما يرتبط تقدم السن بظهور التجاعيد وترهلات فى البشرة، ويشعر العديد من الأشخاص بالإحراج بسبب هذه المشكلة نظرًا لأنها تسبب فى ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة والسيلوليت على انحاء الجلد، واصبح يوجد العديد من الطرق والأساليب لعلاج الجلد الذي فقد مرونته، والتي تكون باللجوء الى الحلول الطبية والإجراءات الجراحية، ويتوفر عدد من الخيارات العلاجية بمكونات طبيعية فعالة والتي يُمكن أن تسهم في تعزيز مظهر الجلد المترهل ومن بين هذه الخلطات الطبيعية المفيدة خلطة طبيعية تتكون من زيت الزيتون وقشر البطيخ، وسوف نشرحها بالتفصيل في السطور القادمة.
فوائد وصفة البطيخ وزيت الزيتون للبشرة
يُعدّ تركيبة زيت الزيتون مع قشر البطيخ علاجًا طبيعيًا فعالا للعناية بالبشرة والجسم سويا، حيث يُغذي زيت الزيتون البشرة وترطيبها ويحفظ خلاياها من الأضرار ويخفف من الالتهابات، ويشمل على مضادات الأكسدة التي تساهم في وقاية البشرة من التجاعيد وأعراض الشيخوخة الظاهرة، وبالوقت ذاته يوجد فى قشر البطيخ عناصر غذائية هامة لصحة البشرة على راسها الفيتامينات مثل فيتامين C و E وكذلك الألياف الغنية، إلى جانب مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الجسم من الاضرار الناتجة عن الأشعة الشمسية.
خطوات تحضير وصفة البطيخ وزيت الزيتون
نقوم بتحضير وصفة زيت الزيتون مع قشر البطيخ للتخلص من الترهلات وعلامات التقدم فى السن، عن طريق اتباع الخطوات الآتية:
- إضافة كمية من زيت الزيتون مع بعض من قطع قشر البطيخ ووضعهم برفق على الجزء المترهل في الجلد.
- يتم القيام بفرك المزيج على هذا الجزء مع الاستمرار في الفرك لكي تشعري بدفء على جسمك.
- إحضار غطاء بلاستيك ونغطي المكان الذي قمت بتدليكه مع تركه لمدة 20 دقيقة على الاقل.
- غسل المكان وشطفه بالماء بشكل جيد.