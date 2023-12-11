اختراع عالمي.. طريقة عمل الثوم والبصل البودر في البيت في أقل من نص ساعة ولن تشتريه بعد اليوم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اصبح البصل الناعم والثوم المطحون من البهارات التي يتم استخدامها في تحضير العديد من الوجبات والاكلات المتنوعة، ويمكن أن نقوم باعدادها بنفسك في المنزل دون الحاجة الى شراءها جاهزة وباستخدام وسائل سهلة وميسرة تسهل من إعداد هذه الأصناف من المنكهات بشكل مثالي وطبيعى وبطريقة نظيفة مضمونة لكى، كما نضمن بقاءها نضرة وفريش داخل أوعية معقمة، تستخدم حين الضرورة للاضافة فى اطباقك، حيث أنه يتم استخدام العديد من التوابل والبهارات وبودرة البصل والثوم بكثرة في العديد من الوجبات والمأكولات المتنوعة فى كل المطابخ خاصة في المطبخ المصري حيث يُعد البصل والثوم من المكونات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها وهذاموضح فى المقال التالي.

كيفية عمل الثوم والبصل البودرة طريقة تحضير الثوم البودرة، تكون بالقيام بالخطوات التاليه: نبدأ بإزالة القشور عن فصوص الثوم المُعدّة، ثم اغسليها جيدًا تحت الماء، نحرص على تجفيفها وتصفيتها بصورة كاملة لضمان عدم بقاء أي قطرات ماء عليها.

اخلطي الثوم الذي أعددتِه مع القدر الكافي من الملح، ومن ثم افردي مزيج فصوص الثوم الممزوجة بالملح على صاج بحجم مناسب.

يمكن البدء بوضع الصينية في الفرن الذي تم تسخينه مسبقاً، وهذا لتسريع عملية تحميص جميع أجزاء الثوم المستخدمة لديك.

تأكدي من تحريك حبات الثوم بين الحين والأخر لتجنب احتراقها، إذ أن الثوم معروف بحساسيته العالية السريعة للهب النار.

أخرجي الصاج ودعي الثوم يبرد كليًا، ثم قومي بطحنه جيدا باستخدام الكبة حتى يصبح شكله مثل البودرة الدقيقة أو المسحوق الذي يمكن حفظه بسهولة داخل وعاء معقم. كيفية تحضير البصل البودرة يتم تحضير البصل البودر بسهولة، عن طريق الخطوات التاليه: المكونات: كجم من البصل.

ملعقتان من الملح.

ملعقة من الزيت.

ملعقة من الكزبرة المطحونة. خطوات التحضير نقوم بتقطيع البصل شرائح وإزالة السوائل منه جيدا، وبعدها نضع الملح ونضيف الكزبرة، وبعدها ندهن سطح الصاج بالزيت ونضع البصل لتحميصه ويتحمر داخل الفرن، وبمجرد أن يجف البصل، يمكن طحنه حتى يصبح بودرة ونضعه فى برطمان معقم جيدا.