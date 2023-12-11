رسميًا وعاجل …وزارة الداخلية السعودية تعلن منح الجنسية السعودية لهذه الفئات بمقابل مبلغ مالي رمزي منذ هذا التاريخ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قامت وزارة الداخلية السعودية من خلال موقعها الالكتروني الرئيسي عن الاعلان عن اقرارقانون الجنسية الجديد، حيث حدد القانون شروطاً جديدة لمن يريد في التقدم بطلب الحصول على الجنسية السعودية، وسوف يبدا استلام الطلبات بموجب المادة 9 من القانون وتقدم مباشرةً إلى وزير الداخلية لبحث اوراق الطلب، وهذه الطلبات ستخضع للتقييم المبدئي من قبل لجنة متخصصة لهذا الامر،وفى مقال اليوم سوف نستعرض كافة تفاصيل هذا الامر.

كيفية التقديم للحصوى على الجنسية السعودية تقدم المملكة هذه الخدمة للمواطنين الراغبين فى التقديم على الجنسية السعودية إلكترونيًا عن طريق اتباع الخطوات التاليه: تسجيل الدخول على الموقع الرسمي الخاصة بمنصة أبشر، ومن ثم الدخول على اختيار أبشر للأفراد.

إدخال بيانات المستخدم من الإسم ورقم المرور الخاص به.

الضغط على زر خدماتي.

الدخول على اللينك الخاص بالإدارة العامة للأحوال المدنية.

النقر على زر التقديم الخاص بالتجنيس.

بعد الانتهاء من التقديم يستطيع المتقدم متابعة الطلب عن طريق الاستعلام عن القبول أو الرفض لهذا الطلب. اهم شروط الحصول على الجنسية السعودية توجد بعض الشروط التي تم تحديدها من قبل وزارة الداخلية بالمملكة لكي يتم قبول طلب الحصول علي الجنسية بسهولة، ومن هذه الشروط ما يلي: أن تكون وثيقة الإقامة الخاصة بالمتقدم سارية المفعول، وأن تكون مدة إقامة الشخص داخل المملكة تبلغ 10 أعوام متواصلة.

وجود جواز السفرللمتقدم.

عدم وجود إصدار حكم قضائي على الشخص المتقدم بطلب التجنيس أو تم حبسه على زمة قضية لمدة أكثر من 6 أشهر.

يجب أن يكون عمر الشخص أكثر من 18 عامًا عند التقديم.

في حالة الأجانب الذين تم حصولهم على الجنسية من قبل، يتم منح الجنسية السعودية للأبناء أقل من عمر 21، ولكن بشرط أن تكون إقامتهم داخل المملكة منتظمة.

في حالة تقديم طلب التجنيس للمواليد تكون شروط قبول الطلب أن يكون أحد الأبوين يحمل الجنسية السعودية.

وفي حالة ولادة الطفل داخل المملكة والأبوين مجهولين يتم تجنيس الطفل من قبل الوزارة.

ويستطيع الطفل الحصول على الجنسية في حالة ولادته خارج المملكة وأحد الأبوين من المواطنين السعوديين.