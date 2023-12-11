عشبة المعجزة .. موجودة في كل بيت لكنها مهملة تقضي على السعال والزكام بلحظات.. احرص عليها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يُعد اليانسون نباتًا عطريًا وهو من النباتات ذات الطعم الحلو القريب من العرق سوس وتستخدم اوراق اليانسون في العلاجات المنزلية وذلك لأنه لهو فوائد كثيرة بالنسبة لصحة الجسم ولا يقتصر فقط استخدام الينسون في العلاجات المنزلية يا أيضا يستخدم في الأطعمة والحلويات و العطور والكريمات وكان يستخدم اليانسون منذ قرون في الطب التقليدي لمعالجة اضطرابات صحية كثيرة مثل السعال فكان يستخدم اليانسون للتخفيف من أعراض السعال ويشتمل اليانسون على عدد كبير من المكونات التي تعود بالنفع على الجسم، ويعتبر اليانسون من الأدوية الطبيعية المؤثرة لعلاج السعال، إذ يشتمل على مكونات متعددة تسهم في التقليل من شدة السعال والحد من انتشار الجراثيم التي تسببه، ورغم ذلك من الضروري طلب المشورة الطبية قبل استعمال اليانسون كعلاج للسعال، خصوصًا إن كنت تعاني من حالة صحية طويلة الأمد أو لديك تحسس منه.

فوائد اليانسون خفض مستويات الالتهاب يعمل الأنيثول المتواجد في نبات اليانسون على خفض التهيج بالجهاز التنفسي، مسهمًا في التخفيف من حدة الكحة.

تذويب المخاط يعمل اليانسون على تحليل المخاط الذي يتجمع في الأجهزة التنفسية، مما يجعل عملية طرده من الجسم أكثر سهولة.

إبادة الجراثيم والفطريات الفينولات المتواجدة ببذور اليانسون لها دور فعّال في القضاء على البكتيريا والفطريات التي من الممكن أن تؤدي إلى التهابات بالجهاز التنفسي . طريقة استخدام اليانسون المختلفة يمكن عمل شاي باليانسون ولإعداده نقوم اولا يجب غلي مقدار ملعقة صغيرة من حبوب اليانسون بكأس ماء لمدة عشر دقائق.

الكمون يمكن استخدام الكمون مع اليانسون و الجنزبيل في حالة كنت تعاني من آلام في الحلق أو المعدة فهو مشروب يساعد على طرد الغازات من المعدة

