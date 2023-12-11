دون الحاجه الى طبيب .. عشية جبارة موجودة في كل مطبخ لتنظيف القولون من " البراز المتحجر " في دقائق معدودة...جربها ولن تندم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من منا لا يعرف شخص من حوله يعاني من القولون ؟ أصبح القولون الان من أكثر الأمراض انتشار بين الناس في دراسة قامت بها جامعة واشنطن في أم أمريكا. عن أكتر الأمراض التي تصيب الأفراد في العصر الحالي ووجدت أن مرض القولون أتى في المرتبة الثالثة بعد إصابة وذلك أن نسبة النصابين بي القولون كثيرة وفي البحث كان في المرتبة الثانية مرض الضغط وفي المرتبة الأولى مرض السكر . وتعد الآلام القولون شديدة وحتى نستطيع التخلص من القولون يجب المحافظة على تناول الألياف والحصول على الماء الكافي للجسم وتناول الحبوب التى تحتوى على العناصر الغذائية، مع تجنب كل الأسباب التي تؤدي الى تعب القولون وتجعل البراز متحجرا وايضا يجب متابعة ارشادات الطبيب والقيام بممارس الرياضة وتجنب الاطعمة التى تحتوى على دهون عالية وفي مقال اليوم سوف نخبرك عن كيفية تنضيف القولون.

نصائح هامة لتنظيف القولون: تناول الألياف الغذائية التي تساعد على تنظيف القولون بشكل فعال وذلك عن طريق الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

شرب كمية كبيرة من المياه يوميا تصل الى 8 اكواب لتنظيف القولون وعمل حركة الأمعاء بشكل جيد.

ممارسة الرياضة يساعد على تنظيف القولون وتعزيز حركة الأمعاء وذلك بالمشي يوميا وركوب الدراجة.

تجنب التوتر والضغوط النفسية التي تؤثر سلبا على القولون وممارسة اليوغا والتأمل.

التوجه الى الطبيب فى حالة استمرار الشكوى من القولون لعمل الفحوصات اللازمة وتحديد العلاج اللازم. نصائح هامة لتجنب آلام القولون : تجنب تناول اللحوم الحمراء والاطعمة الصناعية.

تناول الألياف وكمية كبيرة من المياه.

محاولة تجنب التوتر وتحسين الأوضاع النفسية قدر الإمكان.