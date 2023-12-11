اكتشاف لن تتوقعه لقصافة الأظافر .. ليست للقص فقط اكتشف ماذا يمكنك أن تصنع بواسطة قصافة الأظافر وكيفية العناية بها .. استخداماتها متعددة ورهيبة هتتصدم لما تعرف

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تعلم أن هناك بعض الأشياء المتوفرة في كل منزل بشكل أساسي، ويمكن أن نستفيد بها في العديد من الاستخدامات وذلك إلى جانب وظيفتها الأساسية على سبيل المثال قصافة الأظافر فهي أداة شخصية لا يمكن الاستغناء عنها، ولكن دائمًا ما نستخدمها لغرض قص الأظافر وإزالة أي زوائد في الجلد فقط، دون أن نعرف الاستخدامات الأخرى التي يمكن أن تجعلنا نستغنى عن العديد من الأدوات الأخرى، ومن خلال الآتي سوف نوضح لكم هذه الاستخدامات.

الاستخدامات السحرية لقصافة الأظافر

ما لا يعرفه الكثيرين أن هناك استخدامات عديدة لقصافة الأظافر، فالأمر لا يقتصر على تقليم الأظافر فقط، ومن هذه الاستخدامات الآتي: