اوعي ترميهم تاني.. 7 أفكار سحرية لإعادة تدوير برطمان الزجاج من تاني اعرفيهم فورا .. ندمت اني معرفتهاش من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البرطمانات الزجاجية من الثوابت المنزلية ، فلا يوجد منزل الا ويحتوي علي العديد من البرطمنات الزجاجية ، حيث نحصل عليها من العديد من المنتجات التي يتم شرائها بشكل اساسي مثل برطمانات الصلصة، المخلل، المربى، والعسل ، ومن الجيد أن هذه البرطمنات متعددة الاستخدامات ، فيفضل غسل البرطمان بعمق وتركه من دون غطاء لإزالة أية روائح سابقة، يمكن إعادة تدويرها بطرق متعددة لتحسين منظر منزلك وتنظيمه، مثل تخزين أدوات الحمام والشعر ومستلزمات الأطفال .
استخدامات ذكية للبرطمانات الزجاج الفارغة
برطمانات الزجاج الفارغة تعتبر وسيلة رائعة لتخزين وتنظيم المنزل، وحتى تكون قادر على الاستفادة القصوى من هذه البرطمانات، إليك بعض الأفكار الذكية والمبتكرة:
- أواني زراعية: يمكن استخدام البرطمانات كأواني لزراعة النباتات الصغيرة والأعشاب داخل المنزل.
- حافظة بهارات: قوم بملء البرطمانات بمجموعة متنوعة من البهارات وقم بتصنيفها باستخدام ملصقات لتنظيم مطبخك بشكل أفضل.
- تخزين المواد الغذائية: يمكن استخدامها لتخزين المواد الغذائية مثل الأرز، المكرونة، والسكر والبقوليات للحفاظ على جودتها ومنعها من التعرض للرطوبة.
- حافظة أدوات الكتابة: يمكن استخدامها لتنظيم وتخزين الأقلام وأدوات الكتابة المتنوعة.
- شموع يدوية: صب الشمع داخل البرطمان لإنشاء شموع جميلة ورومانسية تستخدم كزينة منزلية.
- تنظيم الحمام: استخدم البرطمانات لتخزين الأدوات الصغيرة في الحمام مثل القطن والأعواد القطنية.
- استخدام البرطمان في الهدايا: يمكنك أن تجعل البرطمان جزءًا من الهدية الجميلة بتلوينه من الخارج ووضع أنواع مختلفة من المأكولات أو حلويات عيد الميلاد داخله، ثم تقديمه كهدية مميزة لأصدقائك.
- استخدام البرطمان في أغراض العناية بالشعر: يمكنك استخدام البرطمان لتنظيم دبابيس الشعر ومشابك الشعر وربطات الشعر بشكل أنيق ومرتب.