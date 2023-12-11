بديل الكلوركس.. بمكون كلنا بنرميه تخلصي من دهون السيراميك والشفاط والبوتاجاز في ثواني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعمل السيدات على شراء المنظفات بتكلفة كبيرة لكي يتم الحفاظ على جميع غرف المنزل نظيفة، ولكن مع الأسف يتواجد في هذه المساحيق مواد كيميائية ضارة بصحة الجهاز التنفسي والجلد، ولهذا في مقالنا اليوم سوف نذكر لكم طرق طبيعية للحفاظ على المنزل نظيف، بالإضافة إلى التخلص من أصعب البقع عبر استخدام بديل كلوركس ألوان.

بديل كلوركس ألوان لإزالة أصعب الدهون

في حالة أن كنت تعاني من الدهون المتراكمة على البوتاجاز أو السيراميك يمكنك استخدام بديل كلوركس ألوان فقط بإحضار المكونات التالية: