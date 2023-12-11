بديل الكلوركس.. بمكون كلنا بنرميه تخلصي من دهون السيراميك والشفاط والبوتاجاز في ثواني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعمل السيدات على شراء المنظفات بتكلفة كبيرة لكي يتم الحفاظ على جميع غرف المنزل نظيفة، ولكن مع الأسف يتواجد في هذه المساحيق مواد كيميائية ضارة بصحة الجهاز التنفسي والجلد، ولهذا في مقالنا اليوم سوف نذكر لكم طرق طبيعية للحفاظ على المنزل نظيف، بالإضافة إلى التخلص من أصعب البقع عبر استخدام بديل كلوركس ألوان.
بديل كلوركس ألوان لإزالة أصعب الدهون
في حالة أن كنت تعاني من الدهون المتراكمة على البوتاجاز أو السيراميك يمكنك استخدام بديل كلوركس ألوان فقط بإحضار المكونات التالية:
- أربع حبات طماطم ويفضل أن تكون تالفة.
- ½ كوب نشا.
- لتر مياه.
- بطاس.
- 2 ليمونة معصورة.
- كوب واحد من الكلور الأبيض.
- كوب واحد من الصابون السائل.
- ملعقة من الجليسرين.
كيفية تحضير الوصفة
يتم تحضير الوصفة من خلال إتمام الخطوات التالية:
- يتم استعمال الطماطم التالفة لكونها تحتوي على نسبة كبيرة من الأحماض التي تعاون فى إزالة الدهون0
- ويتم وضعها في الخلاط مع المياه وتخفق لعدة دقائق، ومن ثم يتم تصفية الخليط.
- تقسيم المنية لنصفين لوضع على نصف منهم نشأ ويقلب إلى أن يختفي تماماً.
- النصف الآخر من الخليط يتم وضع ملعقتين البطاس ويقلب حتى يتم الحصول على قوام متماسك.
- ثم يتم إضافة مزيج البطاطس على النشا وهو ساخن.
- يمزج إلى تستوي الطماطم وتعد هذه الخطوة مهمة للحفاظ على السائل لأطول فترة ممكنة.
- وضع الجليسرين وتقلب المكونات جيداً عبر ملعقة خشب لتتجانس المكونات مع بعضها البعض.
- وحينها يصبح السائل جاهز قم بوضعه في زجاجة بلاستيكية.
- ثم أخذ كمية منه ووضعها في زجاجة بخاخ مع ½ كوب خل أبيض.
- ويمكن أن يوضع هذا الخليط في الشطاف الكهربائي للتخلص من الدهون المتواجدة في السيراميك.
- كما يمكن استخدام الخليط على البوتاجاز للتخلص من الدهون المتراكمة عليه، وبه ينظف الحمام أيضاً.