"خلطة سحرية تصنع المعجزات" .. تناول 5 حبات من القرنفل مع ملعقة من الهيل كل ليلة قبل النوم وادعيلي .. مش هتستغنى عنها أبدا طوال حياتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد القرنفل والهيل من الخلطات الطبيعية الرائعة لحل جميع مشاكل التعب والإجهاد، وتختلف أسباب الإجهاد البدني سواء كانت نشاط أو جهد مبذول نتيجة للأعباء المكلف بها الشخص، أو بسبب تقدم العمر أو دون القيام بأى مجهود، وتظهر بوضوح عند الإستيقاظ من النوم، ولاسيما أن هذا يسبب مشاكل كبيرة في أداء المهام اليومية، ويؤثر بشكل سلبي على العلاقة الزوجية مما يسبب المشاكل بين الأزواج، ونتعرف على ضل الوصفات الطبيعية من هذه الأعشاب لذلك نسلط الضوء على هذا الأمر في السطور التالية.

وصفة القرنفل والهيل لصحة جيدة