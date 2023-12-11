"وصفة طبيعية حيرت الاطباء" .. استخدمي زيت الزيتون مع الموز كل ليلة هيحقق حلمك حتى لو عمرك فوق ال 70 سنة .. لن تستغني عنه طيلة حياتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تسعى كل امرأة الى أن تكون جميلة وأن تصبح دائما في مظهر شبابي الجميل وأن لا تظهر عليها علامات الكبر، أو تظهر عليها علامات مثل علامات التجاعيد أو الإسمرار أو سواد تحت العين، ولذلك دائما تشتري السيدات منتجات باهظة الثمن حتى تشعر أنها شابة مرة أخرى، ويعد تفتيح البشرة من المشاكل التي تواجه أغلب النساء، فالتعرض للعوامل الخارجية وبعض التصبغات نتيجة أشعة الشمس وفي المناطق المختلفة بالجسم كالكوع والركبة تكون ذات لون غامق عن باقي الجسم ولهذا نحتاج إلى طريقة سريعة وطبيعية لا تكلفنا الكثير حتى نستخدمها بإستمرار للوصول إلى النتيجة المطلوبة دون ألم أو مبالغ مالية كبيرة وفي مقال اليوم سوف نخبركم عن هذه الطريقة .
مكونات وصفة الموز وزيت الزيتون
- موز مهروس.
- زيت زيتون.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من الحليب السائل.
- ملعقة من خل التفاح.
- علبة زبادي.
- ملعقة من ماء الورد.
طريقة تحضير وصفة الموز وزيت الزيتون
أولا يتم الإستعانة بالمكونات السابقة وتكون جاهزة للإستخدام نقوم بخلط المكونات جيدا كالتالي:
- إحضار وعاء خاص بتجهيز الوصفة ونضع به الموز المهروس.
- نزود الموز بالزبادي ومن ثم زيت الزيتون والخل مع التقليب.
- نضيف إلى الخليط الحليب مع إستمرار التقليب جيدا حتى تجانس.
- تنظيف المكان المراد تفتيحه جيدا وإزالة أي أتربة باستخدام الغسول.
- نترك الخليط على الجسم أو الوجه لمدة من الوقت حتى تجف.
- ننظف الوجه من أي بقايا عليه ونستمر في الاستخدام حتى نصل لنتيجة عالية.
- تستخدم هذه الوصفة مرة في الأسبوع
ومن خلال المداومة على هذه الخلطة سوف تساعد على تفتيح البشرة ومعالجة أي تصبغات أو إسمرار في البشرة أو في المناطق الحساسة.