"الماكينة لو بلعتها هتعرف تطلعها بسهولة"..طريقة سهلة لإستعادة الفيزا مرة تانية عند سحبها في الـ ATM

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اكثر ما يقوم العملاء بالاستعلام عنه داخل البنوك هو كارت الفيزا ، لأنها هي الوسيلة الوحيدة التي يتمكن من خلالها العملاء الاستعلام عن الراتب الخاص بهم ، و لكن في الكثير من الاوقات يواجه العميل ازمات نتيجة سحب الفيزا داخل ماكينه ATM و عدم و خروجات ، و يقوم الكثير بالسؤال عن ما هي الطريقة بإستيعاد كارت الفيزا الخاص بهم من ماكينة ATM مرة اخري وما هي الاسباب التي ادت الي سحب الفيزا داخل الماكينة خلال عملية سحب الراتب او الاستعلام عن شيء بداخله .

1-عندما يقوم العميل بإدخال كلمة السر اكثر من ثلاثة مرات خاطئه.

2-عندما يقوم العميل بالتأخير في كتابه الرقم السري الخاص به بعد وضع الفيزا بالماكينه

3-عند انتهاء صلاحيه فيزا الATM تقوم الماكينة بسحبها .

4-عند الابلاغ من احد الاشخاص عن سرقة الفيزا او ضياعها فيقوم البنك بناءا علي ذلك بسحب الفيزا في الحال.

5-اذا قام احد العملاء بالتأخير في سحب البطاقة بعد صرف النقود او الاستعلام عن الرصيد او بعد عملية الايداع.

6-عند وجود عطل في ماكينة الATM.

ما هي الخطوات التي تسترجع الفيزا بعد سحبها بداخل الماكينة ؟

يجب الاتصال علي الخط الساخن والابلاغ عن عنوان الماكينه ورقمها والوقت التي قامت فيه الماكينه بسحب الكارت .

في حالة وجود الماكينه داخل احد فروع البنك سوف يقوم البنك بالاحتفاظ بالكارت فاذهب الي البنك في اليوم التالي واحضرها.