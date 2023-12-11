"وداعاً لبرد الشتاء القارص" .. بشوية ملح هتعملي دفاية مجانية بدون غاز وكهرباء .. دفى نفسك وعيالك ببلاش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كيس ملح سر التدفئة في الشتاء، هذا ما نتناول الحديث عنه من خلال مقالنا اليوم، حيث يبحث الكثير من الأشخاص عن مدفأة غير مكلفة نظرا لإرتفاع أسعار المدفأة وأيضا دون إستهلاك الكهرباء أو الغاز، حيث توجد مدفأة الملح للتدفئة في فصل الشتاء، وهى عبارة عن تبخير الماء وبعد ذلك نضع كيس ملح فوق وعاء مملوء بالماء وعند الغليان يتصاعد البخار إلى كيس الملح وينتج عن ذلك تسخين الملح وينبعث منه الحرارة ويقوم بتدفئة المكان كله، تفاصيل أكثر في هذا المقال.

طريقة عمل دفاية الملح