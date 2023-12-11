ازاااي مكناش نعرفوا.. قشور البصل كنز اغلي من الذهب تعالا اقولك هتستفيدي منه ازاي.. هتندمي ندم عمرك لو معرفتيش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد البصل من أهم الخضروات التي تحتاجها ربات البيوت في المطبخ وذلك لأنه يدخل في الكثير من الأكلات ولا يمكن الإستغناء عنه، وبعد كل عملية طهي تقوم ربات البيوت بتقشير البصل واستخدام البصلة نفسها ورمي القشور، دون ان يعرفوا أنه كنز ليس لا مثيل من الفوائد والإستخدامات في حياتنا الشخصية، لذا سوف نستعرض لكم في هذا المقال فوائد واستخدامات مذهلة لقشور البصل لم تكن تعرفها من قبل.

كنز مالوش مثيل.. استخدامات مذهلة لقشور البصل

يمكنك استخدام قشور البصل في وصفات كثيرة منها التخلص من الشعر الأبيض، ومسكن للألام، ويستخدم أيضا في إنبات الشعر ،لذا سوف نعرف بعض الطرق من استخداماته خلال الفقره التالية.

قشور البصل للتخلص من الشعر الأبيض

يمكنك التخلص من الشعر الأبيض نهائيا عن طريق وضع كمية بسيطة علي النار لبضع دقائق حتي تفحم قشور البصل حتى يصبح لونها أسود، ثم نقوم بطحنها جيدا لتكون ناعمة، وبعد ذلك يتم خلط مسحوق قشور البصل الأسود علي بعض من چيل الصبار واستخدامه كصبغة للشعر، وسوف تلاحظين النتيجة.

مشروب شاي البصل كمسكن للألم

مشروب شاي البصل له فوائد كثيرة فهو يستخدم في الوقاية من ضغط الدم وهو من أهم المشروبات التي تناسب مرضى الضغط المرتفع، وهو يساعد أيضا علي تخفيف الم العضلات، وذلك عن طريق وضع كمية مناسبة من البصل في الماء ثم نقوم بغليها جيدا، ويسمي بشاي البصل، ثم نقوم بشرب كوب قبل النوم لتخفيف آلام العضلات.