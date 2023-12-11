"مش هتعرف تستخدمه تاني للابد".. 6 أخطاء تحظرك من استخدام تطبيق واتساب WhatsApp.. احذرها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - “مش هتعرف تستخدمه تاني للابد”.. 6 أخطاء تحظرك من استخدام تطبيق واتساب WhatsApp، هناك مجموعة من الأخطاء التي يقوم بها مستخدم تطبيق الواتساب WhatsApp التطبيق الذي حظى على مليارات المستخدمين على مستوى العالم حيث أن الوقوع في هذه الأخطاء بشكل مستمر يجهل لدينا الكثير من المشاكل في استخدام التطبيق بصورة طبيعية وقد تنتهي إلى الحظر نهائيا من استخدام التطبيق وهذه الأخطاء يبينها لنا موقع Mirror التقني وسوف نوضحها لكم بشكل مفصل في السطور القادمة من المقال.

أخطاء تحظرك من استخدام تطبيق واتساب

يشير موقع Mirror إلى أن الصفحة الرسمية للدعم الخاصة بتطبيق واتساب قد تبين لها قيام المستخدمين بالكثير من الأخطاء التي تجعلهم يواجهون صعوبة في مواصلة استخدام التطبيق بسهولة في الفترة القادمة.

ومن بين هذه الأخطاء إرسال رسائل غير مرغوب فيها لأن ذلك سوف يعرض هذا الشخص إلى حظر حسابه بشكل نهائي من تطبيق WhatsApp وإذا طلب منك شخص الامتناع عن إرسال رسائل له أفعل ذلك ولا تتردد لأن ذلك سوف يوقعك في مشاكل أخرى أنت في غنى عنها.

أخطاء يجب أن تتحنبها

وخطأ آخر يمكن أن يتسبب في إيقاف حسابك في أي لحظة وهو إدخال أرقام إلى مجموعات دون موافقتهم على ذلك أو مشاركة أرقامهم بدون علمهم، وهو ما يجعلك تعاني في المستقبل من استخدام حسابك بسهولة وحاول قدر المستطاع التأكد من المعلومات التي تنشرها لأن أي معلومة مضللة أو كاذبة سوف يرفضها واتساب بشكل قاطع.