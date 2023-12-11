«الفلوس هتبقى معاك بالكوم».. كنز ثمين في جهاز التلفزيون القديم أغلى من الذهب تعرف علي طريقة استخراجه .. لو عندك إوعى تفرط فيه وإلا هتندم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح التلفزيون القديم من الأجهزة الغير مستخدمة وغير شائعة في العصر الحديث، لذلك يوجد بداخله مكونات وادوات تعد من الأدوات الثمينة وباهظة الثمن، يمكن إعادة استخدامها في اشياء مفيدة لأجهزة جديدة، لذلك يبحث الكثير من الفنيين المتخصصين فى الأجهزة الكهربائية عن هذه الأجهزة القديمة للإستفادة من مكوناتها وإعادة فكها واستخدامها بغرض الربح أكثر، ويتم إتباع خطوات مرتبة وعلى ايدى خبير في ذلك الأمر للتعامل مع فك هذه المكونات بطريقة صحيحة وهذا سنوضحه فى السطور التالية.
الأجزاء المهمة في جهاز التلفزيون القديم
يوجد فى التلفزيون القديم أدوات ومكونات إلكترونية قديمة تعد أصلية وغير موجودة حاليا، ومنها اللوحة الإلكترونية والمكثفات والمقاومات والأسلاك، ويستطيع الأشخاص الذين يمتلكون خبرة فى هذه الإلكترونيات فى عمل مشاريع صغيرة لهم لإصلاح الأجهزة الأخرى وبيع الأسلاك والمعادن لمحلات قطع الغيار، لذا اذا كان لديك تلفزيون قديم لا تتخلص منه وقم بإستغلاله جيدا سوف يعود عليك بمبلغ مالى وربح كبير دون بيعه برخص الثمن.
خطوات إستخراج الأدوات الثمينة الموجودة في التلفزيون القديم
يمكن القيام بهذه الخطوات للحصول على المكونات والأدوات الأصلية الموجودة بداخل التلفزيون وهي فيما يلي:
- نقوم بإزالة الإطار الخارجى للتلفزيون باستخدام المعدات اللازمة.
- نقوم بإخراج المقشر الخارجى للتلفزيون.
- الإحتفاظ بجهاز الضغط العالى وترك التلفزيون جانبا.
- نستخدم جهاز الهواء الساخن لإزالة الثلج والجليد من الجهازين.
- نقوم بفك الجهازين وإستخراج المكونات التى نريدها.
- يتم إستخدام جهاز الضغط العالى فى صنع جهاز إشعال كهربائي.
- يمكن إستخدام أجزاء التلفزيون القديمة لصنع جهاز أخر جديد.
- يمكن إستغلال كافة أجزاء التلفزيون القديم كقطع غيار جيدة.