"مفاجأة صادمة للجميع" .. الفتيات السعوديات يفضلن الزواج من أبناء هذه الجنسية العربية .. هتتصدم من المواصفات المطلوبة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يشهد المجتمع السعودي تغييرا ملحوظا في مجال زواج السعوديات من أبناء الأجانب، حيث تزايد إهتمامهم بالزواج من جنسيات أخرى بعيدا عن التقاليد السائدة لديهم في المملكة العربية السعودية وهذه التقاليد تفرض عليهم الزواج من رجل سعودي، ولوحظ خلال هذه الفترة إهتمام النساء السعوديات بأنهن يفضلن زواجهم من الرجل المصري، وذلك لأنهم يرون أن الجنسية المصرية للرجل مناسبة لهم في الإرتباط الزوجي ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف معكم على مزيد من التفاصيل الهامة حول هذا الموضوع.

تفضل الفتاة السعودية الزواج من أبناء جنسية عربية، وذلك بعد الدراسات والتقارير التي تؤكد أن الرجل الأجنبي سواء مصري أو من جنسية أخرى فهو يتعامل مع النساء السعوديات بكل لطف وإهتمام على عكس الرجل السعودي طبيعته أكثر صرامة وهذا ما قد يدفعهم أن يختاروا شركاء حياتهم.

التحكم في إقامة شريك حياتهن الأجنبي داخل المملكة العربية السعودية

منحت السيدة السعودية الحق في إقامة شريك حياتها داخل المملكة العربية السعودية، وهذا يعد تقدما ملحوظا للنساء في المجتمع السعودي وقدرتهم على إتخاذ قرار إرتباطهم بشريك الحياة وتوجيه مسار الحياة الزوجية، حيث أن توجد بعض الشروط التي يجب أن تتوافر لدى شريك الحياة وهي الإستقرار الإجتماعي والمالي والقدرة على توفير حياة مستقرة للأسرة وهذه الشروط تتعلق بالجانب المالي والمهني والتوافق من الناحية الإجتماعية والثقافية للعائلة.