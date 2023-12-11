ما تخطرش على بالي العفريت... ما هو السر وراء الفتحة الصغيرة في أعلى حوض الحمام لماذا تكون هناك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عند تصميم الأحواض، لاحظ المصممون أن هناك اختلافًا بين حوض المطبخ وحوض الحمام فيما يتعلق بالصناعة والتصميم، وممكن ألا نأخذ بالنا من هذه الاختلافات، حيث نجد في حوض الحمام، فتحة صغيرة مستديرة وموقعها تحت الحنفية، ولا نعرف أهميتها ولماذا تم تصميمها في هذا المكان، والغريب أنه حين بحثنا عن سببها وجدنا أنه إذا لم تتوفر هذه الفتحة، فالنتيجة حدوث كوارث مادية وبشرية، وما سنقوم به في هذا المقال هو شرح تفصيلي لأهمية هذه الفتحة وتأثيرها.

ما الغرض من وجود فتحة في حوض الحمام

الفتحة الصغيرة التي توجد في حوض الحمام تعرف باسم “فتحة الطفل” أو “فتحة الطوارئ”، تم تصميم هذه الفتحة بغرض السلامة والوقاية من حالات الغرق المحتملة، خاصةً في حالة وقوع طفل صغير في حوض الحمام، لذلك سُميت بفتحة الطفل لأنها تنقذ الأطفال.

فوائد فتحة الحوض

تعمل فتحة الطفل على تصريف المياه بسرعة أكبر في حالة انسداد فتحة الصرف الرئيسية، وهذا يسمح بخروج المياه من الحوض بسرعة ويمنع تجمعها في مستوى خطر، قد تساعد هذه الفتحة في الحفاظ على مستوى المياه في الحوض منخفضًا بما يكفي لمنع الغرق.

ومن المهم أن نلاحظ أن فتحة الطفل ليست مصممة لتصريف المياه بشكل عام، وإنما تعمل فقط في حالة انسداد فتحة الصرف الرئيسية، لذا، يجب الحرص على الحفاظ على فتحة الصرف الرئيسية غير مسدودة والاستفادة من فتحة الطفل كوسيلة إضافية للسلامة في حالات الطوارئ.