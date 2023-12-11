"هينمو بسرعة البرق" .. طريقة سحرية لاستخدام الفازلين والقرنفل لتطويل الشعر وانبات الفراغات والقضاء على الصلع الوراثي في 7 أيام .. هتنبهري من النتيجة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر مشاكل الشعر من أبرز المشاكل التي تواجه معظم النساء يبحثن عن حلول فعالة لها إذ يعتبر الشعر أحد معالم الجمال لدى المرأة، ومن أكثر الشكاوى المتكررة هو الصلع الوراثي والفراغات والتي ترغب بعض السيدات في التخلص منها، ومع ارتفاع أسعار الكريمات المخصصة لحل مثل هذه المشاكل ولا تحقق النتيجة المرجوة، ولكن توجد وصفات طبيعية يمكن الإعتماد عليها وتعطي نتائج فعالة وسريعة ومنها وصفة الفازلين والقرنفل مع النشا ونقدم اليكم فوائدها وطريقة تحضيرها خلال سطور المقال.
طريقة تحضير وصفة القرنفل مع الفازلين
يمكن تحضير هذه الوصفة بكل سهولة في المنزل بمكونات بسيطة غير مكلفة كما يلي:
- نحضر وعاء ثم نضع النشا والقرنفل ونخلطهم معا حتى يتكون خليط متماسك.
- إحضار وعاء آخر يوضع فيه زيت الزيتون والخروع وزبدة الشيا والفازلين ثم وضعها داخل الميكروويف حتى يذوب الفازلين مع الزبدة تماما ثم نضيفها على الوعاء الآخر.
- نضيف الماء بشكل تدريجي حتى نحصل على قوام كريمي.
- غسل الشعر بالماء ثم التنشيف بواسطة فوطة وتقسيم الشعر إلى مجموعة أقسام ويوضع الخليط عليه لمدة ساعة.
- غسل الشعر باستخدام الماء والشامبو وسوف تلاحظين ان الشعر اصبح ناعما وأكثر رطوبة.
فوائد وصفة القرنفل مع الفازلين
أثبتت هذه الوصفة نجاحها على مدار فترة طويلة بدلا من استخدام كريمات عالية الثمن ولا تعطي نفس النتيجة، وتتمثل فوائد هذه الوصفة فيما يلي:
- يعد القرنفل أحد المكونات الطبيعية التي تحافظ على صحة الشعر ويمنع التساقط.
- تعمل على نمو الشعر في الجزء المتساقط من خلال زيادة نمو البصيلات وسرعة تدفق الدم إلى هذه المناطق.
- علاج تجعد الشعر وجعله أكثر نعومة ورطوبة.