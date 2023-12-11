عشبة سحرية موجودة في كل منزل.. تقضي على السعال والزكام بلحظات.. احرصوا عليها

أهمية استخدام عشبة اليانسون

الفينولات، المركبات المضادة للبكتيريا والفطريات، تُضاف إلى فوائد اليانسون في علاج الكحة ويُعزز الأنيثول الحاضر في اليانسون التخفيف من السعال عبر تقليل الالتهاب في الجهاز التنفسي، فيما يساعد الميثانول على إذابة البلغم وتسهيل خروجه.

والفينولات في اليانسون تلعب دورًا في قتل البكتيريا والفطريات، المسببة لالتهاب الجهاز التنفسي وزيادة السعال و يمكن استخدام اليانسون لمعالجة الكحة بطرق مختلفة، منها تحضير شاي اليانسون عبر غلي ملعقة صغيرة من بذوره في كوب ماء لمدة 10 دقائق.

عمل مشروب اليانسون في البيت

يُمكن تحضير مشروب ساخن باليانسون عبر غلي ملعقة صغيرة من بذوره في كوب ماء، مع إضافة ملعقة صغيرة من العسل وبالإضافة إلى ذلك، يُستخدم اليانسون بشكل فعّال عبر زيوته العطرية، سواء بدهنها على الصدر أو استنشاق أبخرتها.

و على الرغم من فوائد اليانسون للكحة، يجب استخدامه بحذر في بعض الحالات، مثل: النساء الحوامل أو المرضعات: ينبغي استشارة الطبيب قبل استخدام اليانسون أثناء الحمل أو الرضاعة ومرضى السكري: يمكن أن يسبب اليانسون انخفاضًا في مستويات السكر في الدم، لذا يتعين على مرضى السكري مراقبة مستويات السكر بعناية عند استخدام اليانسون.