جوزك مش هيقدر يقاوم .. فوائد مذهلة للقرنفل وزيت الزيتون إذا استخدمتيهم بهذه الطريقة كل ليلة في تلك الأماكن قبل النوم .. جربي وهتشوفي بعينك المعجزة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كما يُقال فإن شعر المراة هو تاجها لذلك تهتم جميع الفتيات والسيدات بالحصول على شعر صحي ذو مظهر لامع ومميز، ويحتاج تحقيق ذلك إلى العناية المستمرة واستخدام المنتجات التي تحتوي على مواد طبيعية، بعيدًا عن المواد الكيميائية الضارة، قد يظن البعض أن تحقيق ذلك أمر صعب أو مستحيل ولكن في الحقيقة هناك الكثير من الزيوت الطبيعية التي تعطي نتيجة رائعة خلال فترة قصيرة وأهمها زيت الزيتون الذي لا يخفى على أحد فوائده المتعددة.
وصفة القرنفل وزيت الزيتون
جميعنا نعلم فوائد زيت الزيتون الهائلة وإمكانية استخدامه في صنع العديد من الوصفات الطبيعية المميزة، كما يمكن تعزيز فوائد هذا الزيت بإضافة زيت القرنفل الذي يحتوي على فوائد لا حصر لها، وذلك من خلال الخطوات الآتية:
- احضري ربع كوب من زيت الزيتون الأصلي.
- وفي وعاء مناسب ضعي الزيت وقومي بإضافة ملعقة من زيت القرنفل.
- ضعي الوعاء على النار قليلًا حتى يصبح الزيت دافئًا.
- باستخدام كمية مناسبة، ضعي الزيت على الشعر وابدأي في تدليك فروة الرأس جيدًا.
- اتركي الزيت على الشعر لمدة نصف ساعة.
- ثم اشطفيه جيدًا باستخدام الشامبو المناسب لشعرك.
ما فوائد زيت الزيتون مع القرنفل؟
استخدام الزيوت الطبيعية للشعر تعطي لك فوائد رائعة من الاستخدام الأول، ومن أهم فوائد زيت الزيتون والقرنفل الآتي:
- يساعد على تقوية بصيلة الشعر مما يساهم في الحد من مشكلة التساقط.
- بالإضافة إلى أنه يعطي للشهر مظهر لامع وصحي.
- كما أنه يساعدك على التخلص من مشكلة القشرة المزعجة.
- إلى جانب أنه يعزز الدورة الدموية مما يساعد على التخلص من الشعر التالف.
- علاوة على أنه يحافظ على نسبة مادة الكيراتين في الشعر.