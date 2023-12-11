لو ظهرت عندك اذهب للطبيب حالا .. علامات خطيرة تنذر أن شرايينك مغطاة بالدهون والكوليسترول .. احذر قبل فوات الاوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكوليسترول هو غاز دهني مهم لجسم الإنسان يمكن العثور عليه في الخلايا والأنسجة والدم. تتألف معظم الكوليسترول في الجسم من الخلية الكبدية، ويمكن الحصول على مستويات أعلى من الكوليسترول في الدم من استهلاك الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والزيوت المهدرجة والتي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وإذا كانت مستويات الكوليسترول في الدم عالية جدًا، فهذا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والجلطات الدموية.
أضرار الكوليسترول على الصحة
يمتلك الكوليسترول العديد من الأضرار الصحية عند تراكمه في الشرايين، حيث:
- يتسبب في تضيق الأوعية الدموية وعرقلة الدم إلى الأنسجة والأعضاء المختلفة في الجسم، بما في ذلك القلب والدماغ،مما يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
- وبمجرد أن يصل مستوى الكوليسترول إلى مستويات خطرة في الدم، يكون من الصعب جدًا علاجه ويمكن أن يتطلب الأمر إجراء عمليات جراحية.
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طرق علاج الكوليسترول
يمكن القيام بالعديد من الطرق لعلاج مشاكل الكوليسترول العالي، ومن أهم هذه الطرق:
- النمط الحياتي الصحي والمتوازن، والذي يتضمن الإقلاع عن التدخين وتقليل تناول الطعام الغني بالدهون.
- يجب زيادة النشاط البدني اليومي، والذي يساعد على تخفيض مستويات الكوليسترول في الدم.
- وفي الحالات الأكثر حدة، ينبغي استشارة طبيب مختص لوصف العلاجات المناسبة، ومن بين هذه العلاجات، تشمل الأدوية المضادة للكوليسترول، والتي يمكن لها أن تساعد في تحديد وتقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم.