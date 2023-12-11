هتقول لكل معارفك عليها .. رقم سري يفتح جميع الشبكات ويوفر لك " نت مجاني " طوال الوقت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الانترنت أهم الاختراعات الحديثة التي مدت البشرية بالكثير من المنافع وهو أمر ينعكس بشكل جلي للغاية في الاستخدامات اليومية له ، فقد تغلغل في كافة مناحي الحياة بشكل لا يمكن معه الاستغناء عنه بأي شكل من الأشكال وهو أمر يدفع الكثير من مستخدمي الانترنت إلى البحث عن طريقة تؤمن لهم مصدر دائم له وذلك دون تكلفة عالية ، حيث أن هذا الأمر استغرق الكثير من البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي كي يصلوا إلى إحدى تلك الطرق التي تساعد في الحصول على خدمات نت مجانية في مختلف الأماكن وهو أمر سنحرص على مناقشته من خلال ما يلي من سطور قليلة قادمة من مقالنا.

طريقة الحصول على واي فاي مجانا

أول تلك الخطوات التي يجب أن تتبعها هي الدخول إى إعدادت الهاتف المحمول ثم تختار شبكات الواي فاي وتعمل على البحث عن شبكة واي فاي مفتوحة باقرب منك

ثم اختر شبكة الواي فاي ومن ثم اضغط إضافة شبكة ثم اكتب اسم الشبكة التي قمت باختيارها بشكل مسبق.

بعض الخطوات الأخري

ثم سيتعين عليك كتابة كلمة المرور والتي يتم كتابة كلمة admin .

قم بالضغط على إعدادات ip واختار منها كلمة ثابت.

ستجد عنوان ال ip في الأسفل أكتب فيه رمز “192.168.1.5”

أخر الخطوات هى الضغط على كلمة توصيل لتستمتع بخدمات انترنت مجانية بشكل سها وبسيطة للغاية .