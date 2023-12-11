هتندمي لو كنتي بترميها …. قشور البطاطس كنز أغلى من الذهب تعالي أقولك ممكن تستفيدي منه في ايه .. لن تستغني عنه بعد الآن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البطاطس من أشهر الثمار والخضروات وأكثرها إنتشارًا، حيث أنه يتم إدخالها في معظم الوجبات الأساسية كما أنه يتم تحضيرها بأكثر من طريقة، حيث يتم تحضيرها كوجبة أساسية بالفراخ أو اللحم الطازج، وأحيانًا يتم تحميرها في الزيت المغلي والاستمتاع بوجبة خفيفة، يتم أيضًا إضافتها إلى بعض الأطعمة كأحد مكوناتها، وتحتوي ثمرة البطاطس على العديد من العناصر الغذائية المهمة، ورغم ذلك يتم التخلص من القشر بشكلٍ دائم، وبعد معرفة الفوائد الكثير لقشر البطاطس يجب الاحتفاظ به والاستفادة من فوائده في علاج الشعر.
تحضير وصفة العناية بالشعر التالف بإستخدام قشور البطاطس
يتم إحضار كمية من قشر البطاطس حسب طول الشعر وماء ورد وكمية مناسبة من المياه العادية ويتم تحضيرها كالتالي:
- إحضار وعاء مناسب ووضعه على نار هادئة.
- وضع كمية الماء وتركها حتى الغليان.
- إضافة قشور البطاطس وتغطية المكونات وتركها لمدة نصف ساعة.
- إغلاق النار ويترك الخليط حتى يبرد تمامًا.
- إضافة ماء الورد حسب الرغبة ويفضل وضعه داخل بخاخ.
- غسل الشعر جيدًا بنوع الشامبو المفضل وتجفيفه.
- تقسيم الشعر إلى خصلات ورش الخليط والتأكد من وصوله إلى فراغات الشعر.
- يترك الشعر لمدة ساعة.
- غسل الشعر مرة أخرى ويفضل بماء فاتر.
- للحصول على نتيجة فعالة لابد من تكرار الوصفة عدة مرات.
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فوائد عديدة لقشر البطاطس للشعر
يقدم قشر البطاطس العديد من الفوائد للشعر، ومنها:
- القضاء على تساقط الشعر نهائيًا والهيشان والتقصف.
- التخلص من القشرة لأنه يعتبر كمطهر يساعد على التخلص من البكتيريا.
- إحتواء قشر البطاطس على الفيتامينات وبعض المعادن يساعد في تقوية الشعر ولمعانه وتغذيته.