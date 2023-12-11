هتندمي لو كنتي بترميها …. قشور البطاطس كنز أغلى من الذهب تعالي أقولك ممكن تستفيدي منه في ايه .. لن تستغني عنه بعد الآن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البطاطس من أشهر الثمار والخضروات وأكثرها إنتشارًا، حيث أنه يتم إدخالها في معظم الوجبات الأساسية كما أنه يتم تحضيرها بأكثر من طريقة، حيث يتم تحضيرها كوجبة أساسية بالفراخ أو اللحم الطازج، وأحيانًا يتم تحميرها في الزيت المغلي والاستمتاع بوجبة خفيفة، يتم أيضًا إضافتها إلى بعض الأطعمة كأحد مكوناتها، وتحتوي ثمرة البطاطس على العديد من العناصر الغذائية المهمة، ورغم ذلك يتم التخلص من القشر بشكلٍ دائم، وبعد معرفة الفوائد الكثير لقشر البطاطس يجب الاحتفاظ به والاستفادة من فوائده في علاج الشعر.

تحضير وصفة العناية بالشعر التالف بإستخدام قشور البطاطس

يتم إحضار كمية من قشر البطاطس حسب طول الشعر وماء ورد وكمية مناسبة من المياه العادية ويتم تحضيرها كالتالي: