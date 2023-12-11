دلعي جوزك الليلة دي .. ضعي زيت الزيتون على القرنفل في هذا المكان قبل النوم ولن تستغني عنهم طوال حياتك .. جربي وهتدعيلي النتيجة ولا في الخيال

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - النساء دائماً يبحثن عن وصفات جديدة أو طبيعية يمكنهن من خلالها الحصول على شعر قوي وناعم وطويل جداً، هذا هو حلم كل فتاة كبيرة وصغيرة. في بعض الأحيان، تتعرض النساء المتزوجات لتساقط الشعر بسبب ضغوط الحياة ونقص العناصر الغذائية والفيتامينات الضرورية لتقوية الشعر، لذلك فإن الاعتماد على الزيوت الطبيعية، مثل زيت القرنفل يعتبر الخيار الأول.
فوائد زيت القرنفل للشعر
يستخدم القرنفل في مجموعة متنوعة من الاستخدامات حيث:
- يتم طحنه بشكل جيد وإضافته إلى وجبات طهي مختلفة.
- يتميز القرنفل وزيته المستخلص بقدرتهما على تقوية الشعر وعلاجه من الجذور حتى الأطراف.
- يحفز الدورة الدموية في فروة الرأس مما يساعد على نمو الشعر بشكل أفضل وزيادة كثافته ويحافظ على نعومته وطوله طوال الوقت.
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خطوات استخدام القرنفل للشعر
يتطلب تحضير وصفة زيت القرنفل للعناية بالشعر اتباع العديد من الخطوات، وهي:
- المكونات:(بعض من بذور القرنفل، 6 ملاعق زيت زيتون.
- نقوم بتحضير بذور القرنفل الحامضة ونضعها في المطحنة ونقوم بطحنها جيداً حتى تصبح ناعمة تماماً.
- يتم تصبير القرنفل في وعاء ناسب، ثم يتم وضع الزيت الزيتون معه في وعاء مغطى، ويتركان لمدة أسبوع كامل في مكان مظلم.
- بعد انتهاء المدة المحددة، نقوم بتنقية الزيت من أية شوائب ونستعد لوضعه على الشعر في أي وقت.