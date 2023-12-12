نبطل سجاير أحسن .. بيان هام من الشرقية للدخان بأحدث أسعار السجائر اليوم الثلاثاء 12-12 بمحلات السوبر ماركت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد السجائر من بين السلع الرئيسية التي يبحث عنها المواطنون يوميا فهناك الآلاف من الاستفسارات التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، مثل جوجل للاطلاع على أسعار هذه السلع، ومنها بشكل خاص أسعار السجائر يعتبر هذا المنتج محط اهتمام كبير من قبل فئة واسعة من الناس حيث يبلغ عدد المدخنين الملايين ويتنوعون في الأعمار رغم المخاطر الصحية المعروفة المرتبطة بهذه العادة، فإن الاستفسارات حول أسعارها قد زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة ونحن في موقعنا “مصر نيوز” نسعى جاهدين لتقديم تغطية دائمة ومستمرة لمختلف أسعار السجائر يوميا، موفرين بذلك مصدرا موثوقا للمعلومات حول هذا الجانب المهم من حياة الكثير من الأفراد.

سعر السجائر اليوم في مصر سعر السجائر اليوم في مصر: علبة السجائر من نوع “كيلوباترا بوكس 10” تتراوح اليوم بين 23 إلى 25 جنيها.

علبة السجائر من نوع “الكينج سايز” تبلغ نحو 40.50 جنيهًا وتصل إلى 43 جنيها.

سعر علبة السجائر من نوع “كليوباترا سوفت كوين” يبلغ 43 جنيها.

سعر علبة السجائر من نوع “كليوباترا بوكس ألوان وأبيض” يتراوح بين 42 إلى 44 جنيه.

سعر علبة السجائر من نوع “سوبر ستار” يصل إلى 44 جنيها.

سعر علبة السجائر من نوع “مونديال فايسروي بال مال” يبلغ 55 جنيها كحد أقصى.

سعر علبة السجائر من نوع “ماتوسيان سوبر” يبلغ 44 جنيها.

سعر علبة السجائر من نوع “مونديال سويتش (منتول، بلوبيري)” هو 44 جنيها فقط.