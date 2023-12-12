للعرسان فقط معجزة ربانية .. ضع مسمار واحد فقط من القرنفل تحت لسانك كل ليلة قبل النوم .. النتيجة هتبهرك مجربة ومضمونة 100%

استخدامات القرنفل المذهلة

تتوفر في حب القرنفل جميع هذه المكونات الرائعة، فهو يقوم بتنقية الجهاز الهضمي والتخلص من البكتيريا المتراكمة على اللسان والتي تسبب رائحة الفم الكريهة، ومن ثم عند وضع قرنفلة تحت اللسان، يقلل من جفاف الفم ويقضي على البكتيريا ويزيد من إفراز اللعاب، والذي بدوره يحل مشكلة جفاف الحلق بالإضافة إلى ذلك، فإن القرنفلة تساهم في تنظيم الحموضة، هي قوة شفاء لهذه المشاكل المزعجة التي يعاني منها الكثيرون ويُميز القرنفل أيضًا بقدرته الرائعة على زيادة القدرة الجنسية لدى الرجال.