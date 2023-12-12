أخيراً لقينا الحل دون الحاجة لطبيب … عشبة جهنمية موجودة في كل مطبخ تساعد على تنظيف القولون من البراز المتحجر في دقائق معدودة … معجزة ربانية لن تستغني عنها أبدا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل في القولون، وهو الجزء الرئيسي من الجهاز الهضمي الذي يقوم بامتصاص الماء والمغذيات من الطعام وإخراج الفضلات. قد تتسبب التهابات القولون أو المشاكل الهضمية الأخرى في أعراض مزعجة مثل الإمساك، الإسهال، الانتفاخ، والألم البطني، و يمكن الحصول على بعض الأعشاب الطبيعية التي يمكن استخدامها لتهدئة الأعراض.
أعشاب تساعد في تهدئة أعراض القولون
يعتبر استخدام الأعشاب طريقة فعالة للتغلب على هذه الأعراض يمكن الوفاء بها في المنزل بدون الحاجة للطبيب، من بين تلك الأعشاب هي:
- “الجبارة”، التي يمكن العثور عليها في كل مطبخ، وتستخدم عادةً في تحضير الأطعمة، ويُعرف استخدام الجبارة على نطاق واسع في الطب العربي التقليدي لتهدئة الأمعاء والقولون.
- كما يمكن استخدام النعناع والكمون والزنجبيل بشكل فعَّال في تهدئة أعراض القولون.
- استخدام هذه الأعشاب عن طريق إضافتها إلى الطعام أو تناولها كشاي. فعلى سبيل المثال، يمكن إعداد شاي الزنجبيل عن طريق غلي قطعة من الزنجبيل المبشور في كوب من الماء لمدة 10 دقائق. ويمكن شرب هذا الشاي لتهدئة القولون وتخفيف الأعراض.
طعام يؤدي إلى تهيج القولون
يعاني الكثيرون من مشاكل القولون، ومن أبرز الأسباب المسببة لهذه المشكلة هو النظام الغذائي الخاطئ الذي يتضمن بعض الأطعمة التي تؤدي إلى تهيج القولون، من بين هذه الأطعمة هي الألياف العالية، مثل الخضروات الورقية الخضراء، والفواكه مثل التفاح والموز، والحبوب المكررة والألبان، كما أن الأطعمة الحارة والدهنية والمليئة بالتوابل القوية مثل الثوم والفلفل الأسود والبهارات.