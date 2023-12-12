رقم سري مذهل يفتح جميع شبكات الواي فاي بكل سهولة بدون برامج أو تطبيقات!!.. وداعا لفلوس النت

رقم سري يفتح جميع شبكات الواي فاي

يمكن فتح شبكات الواي فاي والدخول على الشبكة واستخدام الانترنت بإتباع الخطوات التالية:

1. انتقل إلى إعدادات هاتفك الجوال.

2. اضغط على خيار “الشبكة والاتصالات اللاسلكية”.

3. ابحث عن الشبكة الواي فاي التي ترغب في معرفة كلمة المرور الخاصة بها وانقر عليها.

4. قم بتسجيل الدخول إلى صفحة إعدادات الشبكة الواي فاي باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الصحيحة.

5. في شريط العنوان لصفحة الويب، أدخل العنوان التالي: 192.168.1.1.

6. ستحتاج إلى تسجيل الدخول مرة أخرى باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور وعادةً ما تكون كلمة المرور واسم المستخدم الافتراضيين هما “admin”.

7. اختر “رمز الشبكة” وانتقل إلى قسم “WLAN” أو “إعدادات الشبكة اللاسلكية”.

8. من هناك، ستجد كلمة المرور لشبكة الواي فاي المحددة.

كيفية فتح الواي فاي

كما يمكن الدخول على شبكات الواي فاي دون استخدام كلمة المرور، وذلك بواسطة هاتفك المحمول من خلال مسح الباركود الخاص بالشبكة والدخول على الشبكة فورا من دون كتابة الباسورد، وذلك عن طريق أي جهاز متصل.