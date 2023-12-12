وصفة للعرايس فقط ..استخدميها في هذه المنطقة قبل النوم.. مش هتستغنى عنها طوال حياتك اعرفيها فورا وهتدعيلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر القرنفل من الأعشاب الطبيعية ذات الفوائد الصحية العديدة، حيث يحتوي على مجموعة من العناصر الهامة للجسم بالإضافة إلى فوائده الصحية، يتمتع القرنفل أيضا بفوائد تجميلية للبشرة والشعر، مما يجعله محل توصية من قبل خبراء العناية بالبشرة والشعر ينصح بشدة باستخدام القرنفل للعناية بالبشرة وتحسين جودة الشعر، حيث يعتبر من أهم الأعشاب الطبيعية التي تساعد على تطويل الشعر في وقت قصير إذا كنت تتطلعين إلى الحصول على شعر طويل وكثيف في وقت قصير، فإن استخدام القرنفل يعتبر الحل المثالي في الجزء التالي، سنتعرف على وصفة تستخدم القرنفل وزيت الزيتون لتعزيز نمو الشعر بشكل سريع.

طريقة تحضير زيت الزيتون مع القرنفل

توجد العديد من الطرق لتحقيق تطويل الشعر ولكن من بين أهم هذه الطرق تأتي وصفة القرنفل وزيت الزيتون التي تعتمد على مكونات بسيطة وسهلة التحضير إليك المكونات وطريقة التحضير:

المكونات:

ملعقة من زيت الزيتون.

عيدان قرنفل.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير:

قومي بوضع زيت الزيتون في وعاء عميق. طحن عيدان القرنفل وتنعيمها، ثم ضعيها في الوعاء مع زيت الزيتون وقلبي المكونات جيدًا حتى تتداخل. أضيفي ملعقة من زيت جوز الهند وقلبي المكونات مرة أخرى. أضيفي النشا بالتدريج وواصلي التقليب حتى تحصلي على قوام متجانس. ضعي الوصفة على الشعر وقومي بتدليك فروة الرأس جيدًا من الجذور حتى الأطراف. كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لتحقيق نتائج رائعة.

باستمرارية استخدام هذه الوصفة، ستحصلين على شعر طويل وصحي.