“افصله من الفيشة حالاً” .. تحذيرات خبير تقنية معروف من 5 مخاطر نتيجة تشغيل “الراوتر” طوال الليل .. اعرفها قبل فوات الآوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تنبيهات مهمة من خبير التقنية حول مخاطر تشغيل الراوتر طوال الليل مع تقدم حياتنا وتوسع استخدام الأجهزة الحديثة وظهور الإنترنت، أصبحت أجهزة الراوتر جزءًا أساسيًا في منازلنا ورغم الاعتماد الكبير على الراوتر في مجالات الدراسة والعمل، يظل هناك جانب آخر يحمل مخاطر صحية غير معروفة سنلقي الضوء على هذه المخاطر في هذا المقال.

أضرار تشغيل الراوتر طوال الليل

تسبب أجهزة الراوتر في العديد من المشكلات الجسيمة منها:

زيادة فرص اختراق الشبكة: يفتح تشغيل الراوتر طوال الوقت الباب أمام المخترقين لاختراقه عن بعد، مما يعرض المعلومات الشخصية لخطر السرقة والابتزاز.

يفتح تشغيل الراوتر طوال الوقت الباب أمام المخترقين لاختراقه عن بعد، مما يعرض المعلومات الشخصية لخطر السرقة والابتزاز. ارتفاع حرارة الجهاز: نظرا لاستمرار عملية إرسال واستقبال الموجات، يزيد الراوتر من سخونة الجهاز، مما يرفع درجة حرارته ويتسبب في حدوث ماس كهربائي.

نظرا لاستمرار عملية إرسال واستقبال الموجات، يزيد الراوتر من سخونة الجهاز، مما يرفع درجة حرارته ويتسبب في حدوث ماس كهربائي. زيادة في فاتورة الكهرباء: يستهلك الراوتر كميات كبيرة من الكهرباء بشكل مستمر، مما ينعكس على فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ.

نصائح مهمة عند تشغيل الراوتر

تقدم خبراء التكنولوجيا بعض النصائح الهامة لاستخدام الراوتر بشكل صحيح، وتشمل: