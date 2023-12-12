كنز في بيتك وانت متعرفش!! .. أفضل طريقة للاستفادة من شاحن هاتفك القديم .. من النهاردة مش هترمي الشاحن القديم تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من الاشياء التي نقوم باستخدامها بشكل يومي وهي كنز كبير قد نستطيع استغلاله بشكل كبير وهذا بدون علمنا ، وجميعنا نستخدم الهواتف الذكية بشكل يومي وايضا الشاحن الخاص بكل هاتف ، حيث يجب أن يكون أي جهاز أو هاتف محمول مزودًا بشاحن لكي يعمل ، عندما يتم تلف بعض من الهواتف والأجهزة الخاصة بالشحن ويتم رميها، قد يفشل الكثير منا في معرفة أنه يمكن أن يتم استخدامها في الكثير من الأغراض الأخرى ولا يعرف عنها الناس شيئا، حيث إنها من بين أهم الأشياء التي يمتلكها بعض الأشخاص حاليًا.

إعادة تدوير شاحن الموبايل القديم