بترمي الكنز بإيدك!! .. استخدامات سحرية لعلبة التونة لم تخطر علي بالك .. إوعى ترميها تاني في الزبالة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الفترة الماضية اهتم الكثير علي فكرة تعد من اهم الافكار التي تفيد البشرية وهي اعادة التدوير ، حيث انها تخلصنا من الادوات التي لا قيمة لها وتجعلنا نحصل علي اشياء اكثر افادة وذلك دون اللجوء الي الطرق الت يقد تضر بالبيئة ، ولعل من اكثر الادوات التي تم البتكار بها وهي علب التونة المستخدمة ، يجب الاستفادة من العلب القديمة التي نلقيها في الزبالة واستخدامها لإضفاء لمسة جمالية على منزلنا، على سبيل المثال، يمكن استخدام علبة التونة القديمة لصنع بعض التحف الفنية المذهلة .

بعض الأفكار لإعادة تدوير علبة التونة

هذه هي الخطوات التي يمكن اتباعها لإعادة تدوير علبة التونة:

يمكن تنظيف علبة التونة وإزالة الورقة الموجودة عليها وتلوينها وتصميمها كساعة بسيطة موجودة في أي ركن من المنزل.

يمكن أيضًا أن يتم وضع مجموعة من علب التونة مع بعضها البعض بشكل بيضاوي وترك الجزء الأعلى الموجود فيها مفتوح، ومن ثم يتم تلوينها ووضع الأضواء الصغيرة بداخلها حتى تنار في الحفلات.

علب التونة الفارغة يتم تنظيفها جيدا وتغيير لونها إلى اللون الذهبي بطلاء معادن، ويتم وضع بعض الأشرطة عليها لتصبح ذات شكل مميز وجمال ويمكن وضع بداخلها بعض الزهور البسيطة والمميزة الشكل.

فكرة مميزة لاستغلال علبة التونة الفارغة

يمكن استغلال علبة التونة الفارغة وتحويلها إلى قطعة فنية راقية وعصرية، يمكن اتباع الخطوات التالية لتحقيق ذلك: