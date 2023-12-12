نت ببلاش مدى الحياه .. طريقة جديدة تفتح بيها واي فاي مجاني بسرعة خيالية في أي مكان شغال معاك مهما حصل ومضمونه 100% .. الطريقة ولا أسهل من كده

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في حياتنا اليومية نجد انه من الطبيعي ان يتعرض احد منا الي انقطاع مفجأ للانترنت ولذلك نلجأ الي طرق نستطيع من خلالها الحصول على رقم سري يعمل علي فتح جميع شبكات الواي فاي المغلقة ويكسر شفرات الشبكات لكي يتم الحصول علي خدمة الانترنت بشكل مجاني بالكامل، ويجب العلم ان معظم الطرق المنتشرة لا تعمل ومن الممكن أن تحتوي هذه الطرق على الكثير من الفيروسات التي تنتقل بشكل سريع جدا الي الهاتف وتؤدي إلى تلف البيانات والمعلومات الموجودة على الهاتف ، لذلك يجب التاكد من كافة الطرق قبل الوقوع في الخطر .
الرقم السري الخاص بجميع الشبكات
من خلال الهاتف فقط وباتباع بعض الخطواط نستطيع الحصول علي هذا الرقم
- يجب أن تبحث في الهاتف عن خاصية الضبط وتدخل إلى شبكة الواي فاي التي ترغب فيها
- اختر شبكة الواي فاي واحتفظ باسمها
- اضغط على إضافة شبكة جديدة واكتب اسم الشبكة الذي تم اختيارها
- سوف يطلب ادخال كلمة مرور وبعدها اضغط علي الاعدادات وفي الأسفل ستجد عنوان ip الخاص بالشبكة واضغط بعدها على توصيل.
كيفية الحصول علي الرقم السري لفتح شبكات الواي فاي
ويجب الإشارة أنك تستطيع بكل سهولة فتح شبكة قد يفتح أي شبكة wifi بدون استخدام أي برامج أو تطبيقات جاهزة، من أجل فتح الشبكة بشكل مجاني وسهل للغاية، عبر مجموعة الخطوات التالية:
- من إعداد الهاتف، إنتقل إلي الضبط، وأدخل على شبكات Wi-Fi.
- عليك الآن بالبحث عن شبكات »الواي فاي» القريبة منك.
- عليك الإحتفاظ بإسم شبكة الواي فاي المراد الإرتباط بها.
- في أسف الشبكات الظاهرة أمامك، أكتب إسم الشبكة التي قمت بالاحتفاظ بها.
- والآن عليك كتابة كلمة السر الخاص بالشبكة، وأكتب مكانها كلمة «admin».
- قم بالانتقال إعدادات IP، ثم عليك الضغط على خيار ثابت.
- في مكان عنوان IP، اكتب الرموز التالية (192.168.1.5).
- عليك الان بالضغط على التوصيل، وسوف يتم إتصال جهاز بشبكة الواي فاي مجاناً.