عمرها ما تخطر علي بالك .. 7 طرق سهلة وذكية لإعادة تدوير الشاحن القديم للهاتف المحمول .. هتندم لو مجربتهاش

كيفية إعادة تدوير الشاحن القديم لهاتفك

الشاحن المتضرر أو القديم يجب علينا قبل أن تقوم برميه في سلة المهملات ان نعرف مدي اهميته في العديد من الاستخدامات التي لم تكن لتخطرببالنا يوما ، دعونا نستعرض بعض الأفكار لإعادة استخدامه :

1. إصلاح الشاحن: قبل الاستسلام، قم بزيارة ورشة إصلاح لمعرفة إذا كان يمكن إصلاح الشاحن أو استبدال جزء منه.

2. استخدام القطع الداخلية: قد تكون القطع الداخلية للشاحن صالحة للاستخدام في مشروعات إلكترونية أخرى.

3. التحويل إلى ديكور: بعض الأشخاص يحولون الأسلاك والمكونات إلى قطع فنية أو مجوهرات.

4. إعادة التدوير الصحيحة:بدلاً من إلقائه في القمامة العادية، ابحث عن مراكز إعادة تدوير مخصصة للأجهزة الإلكترونية.

5. تحويله إلى شاحن طارئ: باستخدام بعض المكونات البسيطة، يمكن تحويل الشاحن القديم إلى شاحن طارئ للهاتف.

6. التبرع به: هناك العديد من المؤسسات التي تقوم بجمع الأجهزة الإلكترونية القديمة وتقوم بإعادة تدويرها أو إعادة استخدامها.

7. استخدامه كحامل أدوات: يمكن استخدام الشاحن القديم كحامل لأقلام أو أدوات صغيرة أخرى بعد إزالة الأسلاك منه.