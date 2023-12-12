ضاع عمرنا كله واحنا فاكرينها للقص وبس .. لك ان تتعرف علي ٧ إستخدامات سحرية لقصافة الأظافر لم تكن تعلمها من قبل .. مطلعتش القص زي ما كنا فاكرين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ما زال الكثير من الناس لا يعرفون استخدام القصافة غير انها لقص وتهذيب الأظافر فقط، بالرغم من أنها متعددة الاستخدام الا انه فات عمرنا بنستخدم قصافة الأظافر فى حاجة واحدة فقط وهي تقليم الاظافر والجلد الزائد عن الاصبع، ولكن هل فكرت يوما ما فائدة البروز والفتحات الموجودة بالقصافة ؟ وهل يمكن أن تستفيد بها أم لا ؟، فالاجابة نعم، حيث يمكن الاستفادة من قصافة الأظافر فى العديد من الاستخدامات والاكتشافات الاخرى لتوفر علينا شراء العديد من الادوات لإنجاز الاعمال وبالتالي توفر لنا الكثير من المال والجهد، فمن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ابرز الاكتشافات السحرية المبتكرة التى توفرها لنا قصافة الاظافر بجانب تقليمها للأظافر.

إستخدامات سحرية أخري لقصافة الأظافر .. لم تخطر علي بال احد