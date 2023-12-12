افرح ياعم هشهيصك على الاخر … رقم سري خطير يفتح جميع الشبكات الواي فاي 2023 بكل سهولة فى خمس دقائق.. شاهد التفاصيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انتشرت الشبكات اللاسلكية بشكل كبير جدا خلال السنوات الماضية، وذلك بفضل التقدم التكنولوجي واستخدام الهواتف الذكية في البلاد ولحماية شبكات الواي فاي من السرقة أو اختراقها من قبل الأشخاص غير المخولين، يتم استخدام كلمة مرور قوية ومع ذلك سوف نكشف لك عن رقم سري خطير يمكنه فتح جميع شبكات الواي فاي في عام 2023 بدون الحاجة إلى برامج أو تطبيقات، ستجد التفاصيل في هذا المقال حيث يعاني الكثيرون من نسيان كلمات المرور الخاصة بهم، ولذلك سوف نساعدك في حل هذه المشكلة.

رقم سري يفتح جميع الشبكات إذا فقدت اتصال شبكة الهاتف الخاص بك واحتجت لاستعادة كلمة المرور الخاصة بك، فيمكنك فتح شبكتك بكل سهولة باتباع الخطوات التالية: انقر على طريقة الاتصال اللاسلكية في جهازك الجوال.

ثم قم بتسجيل الدخول إلى إعدادات جهاز التوجيه.

بعد ذلك، اكتب الرقم التالي 192.168.1.1 في شريط عنوان صفحته.

ضع كلمة “ادمن” في خانة كلمة المرور واسم المستخدم.

بعد ذلك انقر على شبكة ثم الشبكة المحلية اللاسلكية (وايلان).

أخيراً الأمان، وسوف تظهر أمامك كلمة المرور بوضوح. كيفية فتح الواي فاي الخاص بك للتمكن من فتح شبكة الواي فاي الخاصة بك بسهولة، قم بمتابعة الخطوات التالية: انقر على إعدادات الواي فاي.

بعد ذلك انقر على اسم الشبكة.

أخيرًا قم بتشغيل الكاميرا والتقاط صورة لرمز QR لفتح الشبكة بكل سهولة.