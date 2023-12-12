”سيارة الغلابة علي حق” وصلت خلاص .. سعرها يصل إلى 130 ألف جنيه فقط .. تعرف على مواصفات السيارة الأشهر في مصر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في ظل ارتفاع أسعار السيارات وزيادة تكلفة البنزين وأصبحت السيارات ذات الأسعار المعقولة والمواصفات الممتازة خيارًا جذابًا للكثيرين، سيارة أوبل فيكترا الألمانية تعتبر واحدة من هذه الخيارات الممتازة التي تسمح للأفراد بامتلاك سيارة بأسعار مناسبة دون الحاجة للتضحية بالمواصفات، وسنقدم لكم مزيدًا من المعلومات حول هذه السيارة فيما يلي.
سيارة أوبل فيكترا الألمانية
لا شك أن سيارة أوبل فيكترا الألمانية قد أثرت إيجابًا على العديد من الأشخاص الذين اختاروا شرائها في الفترة الأخيرة، تتميز هذه السيارة بميزات عديدة تجعلها تبرز بين منافسيها، بالإضافة إلى السعر المعقول بالمقارنة مع سيارات أخرى في السوق وتوفر سيارة أوبل فيكترا تجربة قيادة مريحة وممتعة وتمتاز بالجودة العالية التي يعرف بها الصناعة الألمانية.
أهم خصائص ومواصفات السيارة الألمانية أوبل فيكترا
الشركة الألمانية التي قامت بتصنيع سيارة أوبل فيكترا أخذت في اعتبارها متطلبات متنوعة لضمان تناسب هذه السيارة مع جميع الأشخاص وبعض الخصائص البارزة لهذه السيارة تشمل:
- تتوفر بنموذجين منها، نموذج يعمل بناقل حركة يدوي من النوع المانيوال ونموذج آخر يستخدم ناقل حركة أوتوماتيكي.
- مزودة بمحرك قوي بسعة 1400 سي سي يولد قوة دفع تصل إلى 74 حصانًا، وهو محرك رباعي.
- تصميم السيارة يسمح باستيعاب 5 أشخاص، مما يجعلها مناسبة للاستخدام العائلي.
- الطول الإجمالي للسيارة يبلغ حوالي 4.480 متر.
- عرض السيارة يقترب من المترين مما يوفر مساحة كافية للركاب والراحة.