"مطلعش للقفل والفتح بس زي ماكنا فاكرين" .. استخدامات خطيرة وغير متوقعة لزر الباور لم تخطر على بال أحد من قبل .. هتتصدم من اللي بيعمله

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الهاتف المحمول من إكتشافات التكنولوجيا الحديثة التي لا غنى عنها ولا بديل لها في عصرنا الحالي، لأنها تتم وتنجز العديد من المهام والأعمال في لمح البصر ودون الحاجة إلى الذهاب وقطع المسافات، ويوجد بالهاتف المحمول العديد من المميزات التي لها الكثير من الإستخدامات، ومنها زر التشغيل الذي يوجد بجانب زر الصوت على الجانب ويعد زر التشغيل إستخدامه لغلق وفتح الهاتف وهذا خطأ كبير لأن الكثيرون يجهلون مدى تعدد إستخدامات هذا الزر وأهميته وهذا ما سنعرفه في السطور القادمة بالتفصيل.

يوجد عدة خطوات يجب أتباعها عند الحاجة إلى تفعيل زر التشغيل على الهاتف وهي على النحو التالي:

توجد قائمة رئيسية على شاشة الهاتف يتم إختيار الإعدادات المتقدمة منها.

ظهور قائمة تحتوي على عدة تفاصيل وعدة عناصر خاصة بالهاتف.

يتم إختيار الميزة المرادة وتفعيلها لزر التشغيل.

عند الحاجة إلى إغلاق هذه الميزة يتم عمل نفس الخطوات السابقة.

أهم إستخدامات زر التشغيل بالهاتف

يوجد العديد من الأستخدامات الخاصة بزر التشغيل وأخرى تتشارك مع زر الصوت ومن أهمها ما يلي: