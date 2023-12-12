اشتعل من جديد.. ارتفاع مجنون لسعر الريال السعودي اليوم امام الجنيه المصري أفزع كل المصريين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - سجلت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الإثنين 11-12-2023 استقراراً ملحوظاً بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة اسعار العملات أمام الجنيه المصري.



ويعرض لكم الموقع في التقرير التالي اسعار العملات الرسمية أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.18 جنيه للشراء و 33.34 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 38.80 جنيه للشراء و 38.98 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.01 جنيه للشراء و 35.18 جنيه للبيع.



سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.09 جنيه للشراء و 21.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.92 جنيه للشراء و 100.38 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.29 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع.