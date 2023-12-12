هتبقي قشطه.. وصفة النشا والخل المعجزة لتفتيح البشرة وازالة كل البقع والتصبغات… من أول استعمال لن تصدقي بياض الثلج

وصفة النشا والخل لتفتيح البشرة

وصفة النشا والخل الأبيض تُعد واحدة من أكثر الطرق فعالية لتحسين نعومة البشرة وتفتيحها بسرعة، يمكن ملاحظة تحسن في ملمس البشرة بمعدل درجة أو حتى اثنتين بعد أول استخدام. بالإضافة إلى ذلك تميز هذه الوصفة بقدرتها على معالجة البقع الداكنة والتصبغات على البشرة، قائمة مكونات هذه الوصفة تشمل:

ملعقة واحدة من النشا.

ملعقة صغيرة من بودرة البيكنج.

ملعقة واحدة من الحليب.

ملعقتين من الخل الأبيض.

ملعقة من زيت الورد

الطريقة الصحيحة لتحضير وصفة النشا والخل

لتحضير هذه الوصفة بسهولة وبشكل صحيح، يمكن اتباع الخطوات التالية: