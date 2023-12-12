هتبقي قشطه.. وصفة النشا والخل المعجزة لتفتيح البشرة وازالة كل البقع والتصبغات… من أول استعمال لن تصدقي بياض الثلج

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إليك وصفة فعّالة تستخدم النشا والخل لتحسين نعومة وجودة بشرة الوجه، تعتبر هذه الوصفة استثنائية بفعاليتها الكبيرة على البشرة إذ تهدف إلى تحقيق بشرة ناعمة ونظيفة والتخلص من الأوساخ والغبار، بالإضافة إلى إزالة الخلايا الميتة من سطح البشرة ويمكنك الاعتماد على هذه الوصفة بثقة لتحقيق نتائج رائعة ومرضية لبشرتك.
وصفة النشا والخل لتفتيح البشرة
وصفة النشا والخل الأبيض تُعد واحدة من أكثر الطرق فعالية لتحسين نعومة البشرة وتفتيحها بسرعة، يمكن ملاحظة تحسن في ملمس البشرة بمعدل درجة أو حتى اثنتين بعد أول استخدام. بالإضافة إلى ذلك تميز هذه الوصفة بقدرتها على معالجة البقع الداكنة والتصبغات على البشرة، قائمة مكونات هذه الوصفة تشمل:
- ملعقة واحدة من النشا.
- ملعقة صغيرة من بودرة البيكنج.
- ملعقة واحدة من الحليب.
- ملعقتين من الخل الأبيض.
- ملعقة من زيت الورد
الطريقة الصحيحة لتحضير وصفة النشا والخل
لتحضير هذه الوصفة بسهولة وبشكل صحيح، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- احضر وعاءًا نظيفًا وجافًا.
- ضع ملعقة من البن في الوعاء ثم أضف ملعقة من النشا وامزجهما بعناية حتى يتجانسا تمامًا.
- أضف ملعقتين من الخل الأبيض إلى الخليط وقم بمزج جميع المكونات بعناية حتى يتم توزيعها بشكل متجانس.
- بعد ذلك قم بإضافة ملعقة صغيرة من بودرة البيكنج وملعقة من زيت الورد، وقم بالتحريك برفق حتى تحصل على خليط كريمي ومتجانس.
- يشدد على أهمية تنظيف البشرة أو المنطقة المستهدفة بعناية للتخلص من أية بقايا كريمات أو أتربة، ثم ضع الماسك بالتساوي على المنطقة المعنية وقم بعمل تدليك بلطف.