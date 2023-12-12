“خلي بالك انت متراقب” .. علامات إذا ظهرت على تطبيق الواتساب اعرف ان الواتساب بتاعك متراقب وبياناتك بتتسرق بدون ما تحس .. اعرفها قبل فوات الأوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تطبيق الواتساب من أهم التطبيقات وأكثرها استخداما؛ لذا يحاول البعض الوصول إلى معلومات بعض الأشخاص إما لأسباب شخصية أو لأسباب مجهولة الهدف منها اختراق الكثير من الحسابات والوصول إلى معلومات قد تكون مهمة أو غير ذلك، ويعتبر هذا الأمر من أخطر الأمور خصوصا الذين يعتمدون كافة أعمالهم على هذا التطبيق بما فيها معلومات الحسابات البنكية وغيرها؛ ولكن من حسن الحظ أن هناك طرق مختلفة يمكن من خلالها معرفة إن كان هذا الحساب تم اختراقه أم لا وكيفية حمايته.

علامات اختراق حساب الواتساب

يعتبر تطبيق الواتساب من التطبيقات سهلة الاختراق ولكن في الوقت ذاته هناك علامات توضح لك ذلك مما يسهل عليك السرعة في اتخاذ خطوات الحماية ومن أبرز العلامات الشعور بأن الهاتف ثقيل في الكتابة أو عند فتح الرسائل لقراءتها وأيضا عندما تقوم بمسك الهاتف تجد الهاتف ساخنا وإن كان الجو باردا، ووجودك نشطا رغم عدم فتح التطبيق في تلك اللحظة.

كيف يمكن حماية تطبيق الواتساب من الاختراق؟

يمكنك حماية تطبيق الواتساب من خلال بعض الخطوات والتي تتمثل في: