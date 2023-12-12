بندمره بنفسنا واحنا منعرفش .. خطأ كارثي يفعله الجميع عند شحن بطارية الهاتف .. توقف عنه فورًا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الهواتف في وقتنا الحالي اصبحت لا تفارق أيدي مستخدميها فالجميع لديه العديد من المهام التي تتم من خلال الهواتف ، ولذلك يحرص الجميع على الحفاظ على عمر بطارية هاتفه، وقد تظن أن شحن هاتفك بنسبة 100% أو حتى استخدامه حتى آخر نفس هو أمر طبيعي لن يضر جهازك الذكي، ولكن الواقع عكس ذلك تمامًا حيث أن هذه العادات تضر ببطارية هاتفك وتقصر من عمرها.

التحذير من شحن الهاتف عند وصوله إلى 0%

كشف خبير التكنولوجيا، أن الهواتف الذكية تتعمد منع شحن البطارية بالكامل عن قصد، حتى لا تتعرض للضرر بشكل داخلي، مشددًا على ضرورة فصل الهاتف عن الشاحن قبل الوصول لـ100%، محذرًا من استنزاف البطارية إلى 0% أو تعبئتها إلى 100%، موضحا أن هذين الأمرين ليسا أفضل الظروف لبطارية الهاتف، لذا يجب على المستخدمين الشحن عندما يصل إلى 10% أو 15% وفصل الشاحن قبل أن تصل إلى 100%.

ما هي أفضل طريقة لشحن بطارية الموبايل؟

وتوجد عدد من نصائح للمساعدة في إطالة عمر بطارية هاتفك، احرص على فعلها، وهي كما يلي: